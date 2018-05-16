تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الأربعاء)، مكتب إرشاد السائلين التابع للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد.واطلع على أبرز الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الواقعة بالقرب من جبل الصفا، وآلية سير العمل لاستقبال السائلين من العمار والزوار خلال موسم رمضان.ودعا الرئيس العام العاملين إلى بذل الجهد للارتقاء بأفضل مستوى من الخدمات وإخلاص العمل أمام الله سبحان وتعالى تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.يذكر أن من ضمن برامج الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد برنامج (إرشاد)، وهو المعني بالإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.