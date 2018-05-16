تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بوفرة الإمدادات رغم التخفيضات الراهنة في الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعقوبات أمريكية محتملة على إيران المصدرة للخام.وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.22 دولار للبرميل بانخفاض 21 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل.ورغم هذا الانخفاض ظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2014 عند 79.47 و71.92 دولار للبرميل على الترتيب والتي سجلتها أمس الثلاثاء.لكن ثمة مؤشرات في أسواق الخام الحاضرة قد تدفع مستثمري الأسواق المالية إلى التوقف.وهناك علامات أيضا على ارتفاع إنتاج النفط وبخاصة في شركات كبيرة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل وشيفرون وبي.بي وتوتال.وسجلت أسعار شحنات الخام الفورية أقل مستوى خلال أعوام مقارنة مع العقود الآجلة حيث يحاول الباعة إيجاد مشترين لشحنات من غرب أفريقيا وروسيا وقازاخستان بينما تحبس اختناقات خطوط الأنابيب معروضا نفطيا في غرب تكساس وكندا.وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 435.6 مليون برميل.وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات اليوم.