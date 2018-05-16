نقل نائب أمیر منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، تعازي ومواساة أمير منطقة المدينة المنورة الأمیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز، لذوي عميد فخد المجادلة من حرب الشيخ عبدالحميد بن محمد عبدالحميد المجيدلي الحربي. وأعرب لدى زيارته منزل أبناء الفقيد عن عميق حزته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وكانت جموع غفیرة قد شیعت الشيخ عبدالحميد الحربي إلى مقبرة بقیع الغرقد، بعد أن أدیت الصلاة علیه في المسجد النبوي الشريف. والفقيد والد كل من محمد من منسوبي وزارة الداخلية متقاعد، علي مدير مدرسة متقاعد، عبدالعزيز أمارة المدينة متقاعد، والعميد عبدالرحمن الحربي مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عبدالحفيظ مساعد مدير عام المياه بمنطقة تبوك، رأفت معلم، محمود إدارة تعليم المدينة المنورة، وياسر تحلية المدينة. وكان الفقيد قد انتقل من محافظة أملج عام 1414 هـ إلى المدينة المنورة لمجاورة المسجد النبوي الشريف.