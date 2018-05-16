تعافت أسعار الذهب بعض الشيء اليوم الأربعاء بفعل تغطية مراكز مدينة بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها هذا العام في الجلسة السابقة جراء صعود عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.وفي الساعة 0639 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1294.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن فقد 1.7 بالمئة وسجل أدنى مستوياته للعام الحالي عند 1288.31 دولار في الجلسة السابق.كان ذلك أيضا أقل سعر للمعدن الأصفر منذ 28 ديسمبر كانون الأول.وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1293.60 دولار للأوقية.وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار كانا عاملين وراء تراجع الذهب عن مستوى 1300 دولار. التحسن الطفيف ينبئ بأن المستثمرين ربما عمدوا إلى بعض الشراء الانتهازي."وزادت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.30 دولار للأوقية بعد أن انخفضت نحو 1.6 بالمئة أمس الثلاثاء في أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 23 ابريل نيسان.وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 897 دولارا للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.72 دولار للأوقية بعدما تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد في أسبوعين وبلغت 1.3 بالمئة.