أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم (الأربعاء) تشكيلة أولية من 26 لاعبا يقودها المهاجمان أدينسون كافاني ولويس سواريز للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.



وسيخفض المدرب أوسكار تاباريز العدد إلى 23 لاعبا قبل الموعد المحدد لتسليم التشكيلات النهائية في الرابع من يونيو، وهو يعتمد على مجموعة ذات خبرة عمادها مدافعو أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، وبورتو البرتغالي مكسيميليانو بيريا، ولاتسيو الإيطالي مارتن كاسيرس، والمهاجمان كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي) وسواريز (برشلونة الإسباني).



وبالتأكيد، سيأخذ الجيل الذي ساهم في تأهل الأوروغواي، مكانه في النهائيات، وبشكل خاص المدافع غييرمو فاريلا (بينارول) ولاعبو الوسط لوكاس توريرا (سمبدوريا الإيطالي) وفيديريكو فالفيردي (ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس الإيطالي).



وتلعب الأوروغواي في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا، الدولة المضيفة، ومصر والسعودية.



اللاعبون الـ26:



• للمرمى: فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي) ومارتن سيلفا (فاسكو دا غاما البرازيلي) ومارتن كامبانا (ايندبندينتي الأرجنتيني).



• للدفاع: دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) وسيباستيان كواتيس (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ومكسيميليانو بيريرا (بورتو) وغاستون سيلفا (ايندبندينتي) ومارتن كاسيريس (لاتسيو) وغييرمو فاريلا (بينارول).



• للوسط: ناهيتان نانديز (بوكا جونيور الأرجنتيني) ولوكاس توريرا وغاستون راميريز (سمبدوريا) وماتياس فيسينو (إنتر ميلان الايطالي) وفيديريكو فالفيردي (لا كورونيا) ورودريغو بنتانكور (يوفنتوس) وكارلوس سانشيز (مونتيري المكسيكي) ونيكولاس لوديرو (سياتل الأمريكي) وجوناثان اوريتافيسكايا (باتشوكا المكسيكي) وجيورجيان دي اراسكايتا (كروزيرو البرازيلي) ودييغو لاكسالت (جنوى الايطالي) وكريستيان رودريغيز (بينارول).



• للهجوم: كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني) وادينسون كافاني (سان جرمان) ولويس سواريز (برشلونة) ومكسيميليانو غوميز (سلتا فيغو الإسباني).