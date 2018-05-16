يعقد وزراء الخارجية العرب الخميس اجتماعا طارئا في القاهرة «لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني» وكذلك «مواجهة قرار الولايات المتحدة غير القانوني» بنقل سفارتها إلى القدس.وقال مسؤول دبلوماسي عربي في القاهرة إنه «تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الخميس بناء علي طلب السعودية وذلك لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس».وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنّ اجتماع المندوبين الدائمين المقرر عقده الأربعاء بناء على طلب فلسطين سيكون اجتماعا تحضيريا للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب.وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين.وأدى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الإثنين قبل يوم واحد من ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، إلى تصاعد غضب الفلسطينيين.وخيّم التوتر والعنف على مراسم نقل السفارة، إذ نظم الفلسطينيون مسيرات ضخمة في المنطقة الحدودية من قطاع غزة المحاصر، أدت إلى استشهاد نحو 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.ولا تزال الأسرة الدولية تعترف بالقدس الشرقية أرضا محتلة وبالتالي لا يُفترض إقامة سفارات فيها طالما لم يتم البت في وضعها عبر مفاوضات بين الجانبين المعنيين.