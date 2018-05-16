أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بدء التسجيل في الدورات الصيفية للعام الحالي في مجال اللغة الإنجليزية لجميع فئات المجتمع، وذلك بقاعة التدريب في الغرفة التجارية بالمنطقة.وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن الدورة الأولى تأهيلية لاختبارات التوفل في اللغة الإنجليزية، فيما ستكون الدورة الثانية في مستويات اللغة الإنجليزية، وذلك خلال الفترة من 10 شوال ولغاية 2 ذي الحجة 1439، مُبيناً أن التسجيل سيكون متاحاً من خلال الرابط training.nu.edu.sa.