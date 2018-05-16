حددت الغرفة التجارية الصناعية بأبها مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك في مكتبها الرئيسي وفروعها الموزعة على محافظات المنطقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن ساعات العمل خلال الشهر الكريم تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وخلال الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من 9 مساءً إلى 2 فجرا لإدارة المشتركين والمكاتب الداخلية بمكتب أبها وإدارة الفروع في فرع خميس مشيط.وأكد الحويزي سعي الغرفة إلى تقديم جميع الخدمات خلال الشهر الفضيل لخدمة رجال الأعمال وجميع المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال فروعها المنتشرة في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والنماص والمجاردة وتثليث ومحايل ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبلقرن وتنومة وطريب.