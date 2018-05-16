قتلت قوات الأمن الأندونيسية اليوم (الأربعاء)، أربعة مسلحين بعد هجوم على مركز للشرطة في شمال غرب البلاد قضى فيه شرطي، على ما أفادت السلطات المحلية.وأعلنت الشرطة أن المهاجمين اقتحموا بشاحنة صغيرة بوابة مركز الشرطة في رياو بجزيرة سومطرة وهاجموا شرطيين بسيوف.وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية سيتيو واسيستو «قتل أربعة رجال وفر واحد»، بعدما كانت حصيلة سابقة صادرة عن الشرطة المحلية أفادت عن مقتل ثلاثة مهاجمين.كما أصيب شرطيان في الهجوم الذي يعقب سلسلة من العمليات الانتحارية وقعت في الأيام الأخيرة في سورابايا، ثاني مدن إندونيسيا في جزيرة جاوا، أسفرت عن مقتل 13 شخصا و13 مهاجما.ونفذت عائلة من خمسة أشخاص بينهم فتاة في الثامنة (الاثنين)، عملية انتحارية استهدفت مركزا للشرطة في سورابايا، غداة قيام عائلة أخرى تضم قاصرين أيضا بمهاجمة ثلاثة كنائس في هذه المدينة.وتبنى تنظيم «داعش» هجمات سورابايا في أكبر دولة إسلامية عدديا في العالم.