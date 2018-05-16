أدخل تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري خصائص جديدة على الدردشة الجماعية أمس (الثلاثاء) شملت منح مديري المجموعات والأعضاء المنتظمين مزيدا من السيطرة.وقال «واتساب» المملوك لـ«فيسبوك» في مدونة إنه بمقدور المستخدمين الآن ترك أي مجموعة بشكل دائم والتأكد من أنه لن تتم إضافتهم مجددا لنفس المجموعة.ولم يعد من الممكن حذف مؤسسي المجموعات كما أصبح بإمكان المستخدمين أن يرصدوا سريعا الرسائل التي تذكر أسماءهم في دردشة جماعية.وتلعب المجموعات دورا محوريا في تطبيق «واتساب» الذي يستخدمه حاليا أكثر من مليار شخص، إذ تساعد في التواصل بين أناس لهم اهتمامات متشابهة في أنحاء شتى من العالم.