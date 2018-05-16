توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق الرياض، الشرقية، تبوك، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق وكذلك على منطقتي القصيم ونجران.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.