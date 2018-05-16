عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في مقرها بالرياض، أمس (الثلاثاء)، اللقاء التعريفي الأول بين الأجهزة الرقابية والقضائية للإدارات النسائية بعنوان «هدف مشترك واختصاصات متكاملة», لبناء وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارات النسائية في الجهات الرقابية وجهات التحقيق والقضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وافتتحت مديرة الإدارة النسائية في الهيئة الدكتورة رقية بنت صالح الطويان، اللقاء بحضور ممثلات الأقسام النسوية في النيابة العامة، وديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة العدل. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً عن نزاهة واختصاصاتها وآليات التنفيذ.