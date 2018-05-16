بعدما قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ "الفيفا" بالقرار نتيجة ثبوت التهمة على الحكم فهد المرداسي بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة وفقا للمادة "77" من لائحة الانضباط والاخلاق وعليه فقد قررت لجنة الانضباط والاخلاق حرمانه من المشارطة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والسؤال هنا، ماهي الغرامة الماليّة التي سيدفعها المرداسي بعد ثبوت طلب الرشوة ؟وأجاب على ذلك المحامي والقانوني المتخصص خالد الشعلان، وقال: بعدما ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/‏1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/‏1) و(1/‏2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (300 ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/‏3) من المادة المُشار إليها .