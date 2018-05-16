أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، بدور مراكز الأحياء خصوصاً في محافظة جدة، مقدماً شكره لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، نظير ما حققته المراكز من نجاح ، مستدلاَ بإنشاء مركزين نموذجيين في حيّي المنتزهات والصفا، حاثاً المسؤولين في العاصمة إلى المقدسة والطائف على محاكاة التجربة وتطوير العمل والارتقاء به في سبيل الوصول للأهداف المنشودة كي تؤدي مراكز الأحياء الدور المناط بها تجاه الإنسان والمكان.وجدد الفيصل خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء)، اجتماع جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، التأكيد على دور الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز «رحمه الله» في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة، حين كان أميراً لها، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة.وتخلل الاجتماع استعراض إنجازات جمعية مراكز الأحياء خلال العام الميلادي الماضي في العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومن أبرزها تنظيم قرابة 8 آلاف فعالية، إضافة لاستقطاب أكثر من 17 ألف متطوع، فيما وصل عدد المستفيدين من برامج وأنشطة المراكز قرابة 4 ملايين مستفيد من الجنسين، وركزت على 5 محاور شملت غرس قيم المجتمع والشعور بالمسؤولية، وتنمية مهارات الإنسان للوصول لمواصفات القوي الأمين، وتبني أفضل الممارسات في مجالات البيئة والصحة والسلامة، وتطوير قدرات الجمعية لتصبح مؤسسة عصرية وأخيرا عقد الشراكات الإستراتيجية. وبحسب عرض أمانة جمعية مراكز الأحياء فإن من الجهود أيضاً تنفيذ عدة أنشطة يأتي في مقدمتها مشروع تعظيم البلد الحرام التي استفاد منها نحو مليوني حاج، كما قدّمت الجمعية الدعم لأكثر من 749 مستفيدة من الأسر المنتجة. من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل أمس، 48 متميزاً ومتميزةً من الإدارة العامة للتعليم منطقة مكة المكرمة، الذين حصدوا جوائز التميز في مختلف الفروع وعلى عدة مستويات محلية ووزارية وعالمية، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الحارثي. وهنأ الفيصل الحائزين على الجوائز متمنياً لهم التوفيق والنجاح.