أمهل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بالمسجد الحرام مشهور بن محسن المنعمي، أعضاء اللجنة الفرعية للسلامة المكونة من الدفاع المدني، واللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، 3 أيام «72 ساعة» لتلافي الملاحظات وسرعة إنجازها، مشددا على الاهتمام بتحقيق جميع المتطلبات والشروط لأجل سلامة قاصدي المسجد الحرام من الزوَّار والعمَّار.جاء ذلك، خلال تفقد المنعمي أمس (الثلاثاء) أجزاء من بعض مواقع الأعمال في ساحات المسجد الحرام والمطاف، ومشروع العربات الكهربائية، وسطح المسعى، والوقوف على سير أعمال الخدمات واكتمالها في جميع المواقع بالمسجد الحرام.