دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، العديد من البرامج بالمسجد الحرام، خلال رعايته أمس (الثلاثاء)، حفلة تخريج الدفعة الـ48 لطلاب معهد الحرم المكي الشريف والدفعة الـ13 لطلاب كلية الحرم المكي الشّريف والذين يتجاوزون 400 طالب من 15 دولة من مختلف دول العالم، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من القيادات الأمنية.وتضمنت البرامج تدشين المبادرات الرمضانية بالمسجد الحرام، وكذلك مسابقة ليتدبروا آياتي في إصدارها الثاني، كما دشن حساب معهد الحرم المكي الشريف على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال السديس إنها مناسبة مباركة نبتهج من خلالها ونسعد بكل خير وسرور ونحن نزف للأمة الإسلامية كوكبةً من خيرة شبابها ونخبة من أفضل أبنائها الذين نهلوا من العلم الشرعي المتوج بشرف المكان والزمان، عبر منارتين تشعان إلى العالم الوسطية والاعتدال والخير والأمن والتسامح والرحمة والسلام وصرحين عظيمين هما معهد وكلية الحرم المكي الشريف.وأوصى الطلاب الخريجين بالحرص على طلب العلم متمسكين بالخلق القويم ومراعاة تقوى الله في ذلك ولزوم الجماعة والوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والانحلال في عالم تموج به الفتن.