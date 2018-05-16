نفت صحة الطائف تصريح متحدثها عبدالهادي الربيعي، عن إقامة بطولة البلوت في المستشفيات، والذي كان مستشفى ميسان العام أعلن عن إقامتها لمنسوبيه خلال شهر رمضان المبارك. ووفق مصادر مطلعة لـ«عكاظ» فإن مدير صحة الطائف صالح المؤنس، أصدر توجيهات بمنع إقامة بطولة البلوت إطلاقا، وجاء الإلغاء في تعميم عاجل من متحدث صحة الطائف لمديري المستشفيات بناءاً على توجيهات مدير صحة الطائف بإيقاف مثل هذه البرامج إطلاقاً.وشدد «المؤنس» في توجيهه على منع إقامة البرامج الجماهيرية والتفاعلية ما لم تتضمن موافقة سابقة نظاماً.وكان المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، صرح لـ«عكاظ» أنه لا مانع من إقامة بطولة تحدي البلوت في مستشفى ميسان العام وأنه تقام بطولة مماثلة لها في الوزارة وهي ضمن سلسلة تحسين بيئة العمل للموظف وضمن البرامج الترفيهية التي تعتمدها الوزارة لمنسوبيها شأنها شأن بطولات كرة القدم وغيرها من البرامج الترفيهية التي تسعى لتحقيق التوافق والتعارف بين منسوبي الصحة.