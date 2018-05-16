أعلنت أمانة الطائف، أن أكثر من 270 حالة إتلاف وعبث تعرضت لها مرافق عامة بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.وبحسب المتحدث باسم الأمانة إسماعيل إبراهيم، فإن حالات العبث طالت تحطيم فوانيس الإضاءة التجميلية وأحواض دورات المياه العامة والمغاسل، وإتلاف الصنابير والتمديدات الصحية، وأغطية غرف التفتيش، وإحراق الأشجار والشجيرات، بالإضافة إلى تحطيم البلاط والبردورات وألعاب الأطفال وتخريبها وأسوار الحدائق العامة، وتخريب الجلسات العائلية، والعبث بالمحولات الكهربائية، وإتلاف الكراسي والجلسات العائلية، وتحطيم شبكات الري والمظلات، وخلاف ذلك من حالات العبث غير المسؤول من قبل ضعاف النفوس.