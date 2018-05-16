عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب في مقر المجلس أمس الأول (الإثنين) اجتماعاً مع مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية برئاسة المدير العام للصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1438 /1439، وما قام به الصندوق من إنجازات خلال العام المالي وفق خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وما يواجه الصندوق من عقبات لتحقيق ذلك. وأجاب مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة.