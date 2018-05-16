دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع إفطار صائم في السودان، بالتعاون في تنفيذه مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بحضور النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. وأكد النائب الثاني للرئيس السوداني خلال حفلة التدشين في العاصمة الخرطوم الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات البرلمان السوداني، متانة العلاقات السودانية السعودية واصفا إياها بالراسخة والمتجذرة، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية الواضحة في العالم، معرباً عن امتنان رئاسة الجمهورية لجهود المملكة الخيّرة في السودان. ونوه بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة وكل الخيرين والمحسنين، ناقلا تحيات رئيس جمهورية السودان عمر البشير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حريصة على دعم السودان وشعبه والوقوف معه في كل المجالات، كاشفا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم الأعمال الإنسانية والإغاثية لأهل السودان، مضيفًا أن هذه المساعدات تأتي من منطلق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين.