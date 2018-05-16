رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس الأول (الإثنين) اختتام فعاليات تمرين راية التوحيد لدورتي الحرب التاسعة ودورة القيادة والأركان رقم (44) بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة في العيينة، بحضور قادة وكبار ضباط القوات المسلحة.وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن علي بن عبدالله القحطاني.واستمع رئيس هيئة الأركان العامة لإيجاز مقدم من الدارسين للدورتين، وأبدى إعجابه بما شاهده وما وصل إليه المستوى التعليمي للدارسين بما يحقق الطموح الذي تنشده قواتنا المسلحة. يذكر أن التمرين يهدف إلى إعطاء منتسبي هذه الدورات القدرة على التفكير والتخطيط على المستوى العملياتي والمستوى الاستراتيجي، حيث يشارك فيه عددٌ من ضباط الدول الشقيقة والصديقة.من جهة ثانية، رعى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، أمس (الثلاثاء)، تخريج دورة الطلبة للفرد الأساسي الـ48، وعدد من الدورات التخصصية، ودورة أعمال القوات. وشاهد الفريق العتيبي خلال الحفلة التي أقيمت بهذه المناسبة عرضاً لبعض التطبيقات التكتيكية التي شملت تطبيقات القيادة التخلصية، وفرضيات حماية الشخصيات، وتطبيقات لمهارات القتال والاشتباك العنيف، وفرضيات مكافحة الإرهاب، وتطبيقات أمن وحماية المنشآت المهمة، التي أظهرت المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة المعهد في مختلف المهارات. وألقى قائد معهد قوات الأمن الخاصة العقيد الركن فهد بن رشيد السبيعي كلمة أشار فيها للأثر الإيجابي الذي ينتج من هذه الدورات عندما يكون هدفها الأصيل خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في جميع المجالات ومن أهمها مجال الأمن وحفظ مقدرات الوطن.وبين أهمية دور المعاهد في تخريج الأبطال بمختلف المهارات ليسهموا من خلال ما تعلموه وتدربوا عليه في تحقيق الأهداف المرجوة منها.وأضاف أنهم في معهد قوات الأمن الخاصة يعملون على تغذية العقل لترسيخ مفهوم الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر فيما ينصر الدين ويحق الحق.واستمع الفريق العتيبي والحضور لكلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب صلاح الدين بن عبدالله الشمراني.وفي الختام كرم قائد قوات الأمن الخاصة أوائل خريجي الدورات.