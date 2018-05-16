أشاد رئيس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي جياني ميرلو بصحيفة «عكاظ» عبر موقع الاتحاد الدولي.جاء ذلك بعد زيارته للصحيفة في مقرها بجدة أخيراً ولقاء منسوبيها، وتعرفه عن كثب على آلية العمل فيها ودورته في جميع الأقسام، ووصف ميرلو جولته قائلا: «في وسط جدة بوابة خضراء كبيرة تدخلك إلى مجمع «عكاظ» إحدى أكبر الصحف السعودية، وفي اللوبي تستقبلك النافورة الجميلة». وتناول جهود الزملاء في سعيهم الحثيث يوميا لمصافحة القراء بمواد صحفية مميزة، وتحدث عن الزميلة إكليل سلام ودورها في توثيق زيارته، وقال «تقوم بتصوير كل شيء بهاتفها المحمول، وتحوله إلى مادة صحفية».وتواجد جياني في المطبخ الصحفي عن قرب، وحضر اجتماع قيادات الصحيفة لإعداد الصفحة الأولى، ثم زار الأقسام الأخرى، وبينها مركز النشر الإلكتروني والقسم الفني وصالة التحرير ومركز معلومات «عكاظ».وأرجع جياني نجاح «عكاظ» إلى تركيزها على الإعلام الإلكتروني والاهتمام «بالديجتال»، ودعمها للعنصر النسائي في الصحيفة وإعطائها مساحة كبرى في العملية الصحفية، وقال «سر طبخة صحيفة «عكاظ» الناجحة، اهتمامها بالديجتال ودعمها للمرأة».