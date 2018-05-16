أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، تعديل مسمى برنامج العناية بالمساجد التاريخية، إلى برنامج إعمار المساجد التاريخية، لافتا إلى أن مصطلح إعمار أشمل في المعنى من مصطلح العناية لأن الهدف الأهم هو إعمار المساجد بالصلاة.وأوضح خلال افتتاحه أمس (الثلاثاء)، مسجد المعمار بجدة التاريخية بعد انتهاء مشروع ترميمه، أنه تم حصر أكثر من 3 آلاف مسجد تاريخي وأن أعمال الترميم جارية في نحو 200 مسجد في جميع مناطق المملكة منها نحو 10 مساجد في جدة التاريخية.ونوه إلى افتتاح مسجد الحنفي التاريخي بجدة التاريخية العام القادم والذي يجري ترميمه على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أن العناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين بالتراث الحضاري ستجعل من جدة التاريخية واحدة من أهم المواقع، وسيأتي اليوم القريب لنرى جميع منازل جدة التاريخية هذه المدينة الفريدة تم ترميمها بالكامل إن شاء الله، فهذه المنطقة نقطة جذب وقوة اقتصادية كبرى، فالتراث الوطني هو الاقتصاد الجديد القادم.وأعلن انطلاق العمل في تنفيذ أربعة مشاريع للمساجد في جدة التاريخية، وهي مشروع ترميم وتأهيل مسجد الحنفي على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشروع ترميم مسجد عثمان بن عفان على نفقته، وترميم مسجد الجيلاني على نفقة المهندس أنس صيرفي، ومشروع إعداد مخططات ترميم وتأهيل 13 مسجدا تاريخيا بتبرع من البنك الأهلي التجاري.وأبرز الأمير سلطان بن سلمان الإنجازات التي حققها برنامج العناية بالمساجد التاريخية في مناطق المملكة، متمثلة في حصر أكثر من (1140) مسجدا تاريخيا، وترميم وتأهيل (80) مسجدا تاريخيا، وتحديد قائمة المساجد المستهدفة ذات الأولوية وعددها (130) مسجدا تاريخياً، وتوقيع (57) اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات ومؤسسات خيرية، ومتبرعين لترميم وتأهيل مساجد تاريخية مستهدفة، وقريبا سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج المساجد التاريخية وكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيدا بدور أمراء المناطق في دعم البرنامج والاهتمام بترميم المساجد التاريخية في مناطقهم.وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت مشروعين للمساجد التاريخية ضمن ميزانيتها خلال العام الجاري، وهي مشروع إعداد مخططات ترميم (130) مسجدا في مناطق المملكة بمبلغ ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف ريالا، ومشروع التوثيق المعماري والتاريخي (أطلس المساجد التاريخية رقم 1) ويشمل (50) مسجدا تاريخيا، بمبلغ مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال، فضلا عن تأسيس صندوق المساجد التاريخية في الهيئة لاستقبال التبرعات.ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى حصر وتوثيق أكثر من (100) مسجد تاريخي، وترميم حوالي (13) مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق المملكة، من خلال مؤسسة التراث الخيرية بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.