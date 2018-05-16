شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمقر المحافظة أمس (الثلاثاء)، توقيع اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وإحدى شركات الصيدلة في المملكة لتوطين 200 صيدلي وصيدلانية، ضمن مبادرة توطين قطاع الصيدليات في المملكة.وبارك محافظ جدة هذه الاتفاقية التي تهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتأهيل الشباب والفتيات السعوديين لسوق العمل.من جانبه ثمن مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، مباركة محافظ جدة ودعمه لمبادرات توطين الوظائف بالمحافظة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد واحدة من المبادرات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الدوام من أجل رفع نسب التوطين في القطاع الخاص.