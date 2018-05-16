قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ "الفيفا" بالقرار.وقالت في بيان لها عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر اليوم (الأربعاء): إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي والمقرر اقامتها في جدة بتاريخ 1439/8/26 بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق "الواتساب" طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز في المباراة.وبعد أن رفع رئيس نادي الاتحاد ما في حوزته من محادثات نصية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قام الاتحاد السعودي بالرفع لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والذي أبلغ بدوره الجهات المختصة بتفاصيل الحادثة، ليتم على أساسه التحفظ على الحكم فهد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة، وعلى إثر التحقيقات تسلم الاتحاد السعودي تقرير الجهات المختصة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حيث تضمن التقرير ثبوت التهمة على الحكم فهد المرداسي بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة.وأضافت أنه ثبت مخالفة الحكم فهد المرداسي للمادة "77" من لائحة الانضباط والاخلاق وعليه فقد قررت لجنة الانضباط والاخلاق حرمانه من المشارطة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة.وأوصت لجنة الانضباط والاخلاق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يلي: شطب الحكم فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعه عليه على المستوى الدولي.