واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تقديم مستوياته المتميزة في مباراته الودية الثانية على التوالي، أمام اليونان، والتي فاز فيها بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد لاكارتوكا بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج إعداد الأخضر لمونديال روسيا 2018، والتي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وسجل هدفي المباراة سالم الدوسري (19)، محمد كنو (79)، قدم منتخبنا مستوى جيدا طوال فترات اللقاء أظهرت هوية واضحة لمنتخبنا وأنه قادم بقوة في المونديال، اطمئن المدرب خوان بيتزي والشارع الرياضي على خطة إعداد الأخضر للمونديال، وأجرى بيتيزي عددا من التغييرات حيث شارك علي البليهي، ومحمد كنو، وفهد المولد، وسعيد المولد، بدلا عن أسامة هوساوي، وتيسير الجاسم، ومحمد السهلاوي، ومحمد البريك.