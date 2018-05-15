وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في حوار مع "عكاظ" بتاريخ 27 مايو 2017، عدنان إبراهيم بـ «المشبوه بأفكاره وآرائه»، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الاهتمام به. وقال المفتي في حوار مع «عكاظ» إن مناصحة أمثال عدنان إبراهيم ممكنة، مستدركا «لكن هؤلاء لديهم انخداع بأنفسهم وغرور».



وقال المفتي حينها «ينبغي على القنوات أن لا تقابله وأن لا تهتم به، لأنه مشبوه بأفكاره وآرائه»، مضيفاً «مناصحتهم ممكنة، لكن هؤلاء لديهم انخداع بأنفسهم وغرور وإلا فمناصحتهم طيبة».



ولقراءة الحوار كاملاً عبر الرابط الآتي http://bit.ly/2GjauUn.



يذكر أنه صدرت تعليمات بإيقاف برنامج عدنان إبراهيم، ومنعه من الظهور في أي وسيلة إعلام سعودية.