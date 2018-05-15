دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح المانحين والمنظمات الأممية والعربية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني إلى الإسهام بفعالية في إغاثة الشعب اليمني وإعداد البرامج والخطط الإغاثية الشاملة خلال شهر رمضان بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم (الأربعاء): إن شهر رمضان يمر على الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي والمعاناة الإنسانية في ازدياد جراء ما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية وإعاقتها لوصول المواد الإغاثية والتجارية إلى تلك المحافظات، وهو ما ضاعف معاناة الناس، وعمل على تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.ودعا فتح المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الميليشيا بحق اليمنيين التي تتنافى كلياً مع القيم والمبادئ الإنسانية، وتتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية.