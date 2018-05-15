تطلق مديرية الشؤون الصحية بجدة ممثلة في إدارة الصحة العامة والأمراض المزمنة، فعاليات حملة «عيونك في صحتك» المجانية في الأول من رمضان حتى الـ20 من الشهر المبارك في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وتهدف الحملة إلى التعريف بأمراض العيون وأهمية المحافظة على الإبصار للوقاية من العمى، بالإضافة إلى الكشف المجاني للعيون وفحص النظر، وقياس السكر العشوائي، وقياس الضغط وحساب كتلة الوزن على أيدي كوادر طبية متخصصة حيث يستهدف الكشف المجاني 10 آلاف مواطن ومقيم بعد صلاة العشاء والتراويح في المساجد المقررة طيلة أيام الحملة في الشهر الكريم.وأوضح منسق البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج الغذاء المتوازن والنشاط البدني بصحة جدة وممثل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة في الحملة الدكتور فيصل الجهني لـ «عكاظ»، أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي الصحي وأهمية الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة والتعريف بأمراض العيون وأهمية المحافظة على الإبصار للوقاية من العمى.وأكد الجهني أن الحملة تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء بمن فيهم كبار السن والأطفال وتسعى الجهات المشاركة فيها إلى رفع درجة الوعي الصحي لسكان المحافظة.