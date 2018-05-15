توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا (الأربعاء)، تصل أقصاها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بواقع 39 مئوية، وفي الدمام 42 مئوية، فيما تصل إلى 37 مئوية في جدة والرياض، 36 مئوية في الدمام.ولفتت إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق الرياض، الشرقية، تبوك، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق وكذلك على منطقتي القصيم ونجران.وأكدت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.