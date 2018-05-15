أعلنت جامعة الباحة فتح باب التحويل اعتباراً من يوم غد (الأربعاء)، ولمدة 5 أيام للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة، ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن تخصص إلى آخر، ومن انتساب إلى انتظام، مشيرة إلى أنه سيفتح باب التحويل بجميع كليات الجامعة للطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط التحويل.وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن إدخال طلب التحويل سيتم عن طريق بوابة الطالب الإلكترونية ولا حاجة لمراجعة العمادة في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، كما أن تعبئة طلب التحويل لا يعني الموافقة على التحويل ويجب انتظار نتائج التحويل، راجين للطلاب والطالبات التوفيق.