دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن، التي دعت لها دولة الكويت لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.ودان السفير العتيبي بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي أمس (الإثنين)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما كان لها أن تستمر لو أن مجلس الأمن تصدى لها واتخذ إجراء بإدانتها، ودعا إسرائيل الى الكف عن هذه الممارسات.وعبر العتيبي عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مسودة البيان الصحفي الذي اقترحته دولة الكويت يوم أمس الذي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، ويدعو ضمن أمور أخرى إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاسبة مرتكبيها.وقال «انه وفي حال استمر المجلس في عجزه عن اتخاذ إجراء لإنشاء آلية تحقيق فإننا ندعم أي تحرك تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب».ودعا العتيبي الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها ومساعيها والعمل على ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات من خلال تقديم مقترحات لتجنب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي.