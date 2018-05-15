تنطلق غدًا (الأربعاء)، منافسات البطولة الرمضانية الدولية لكرة القدم على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة وتستمر حتى يوم 17 رمضان القادم، التي ستُقام على الملعب الرئيسي الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.وستبدأ البطولة بحفلة افتتاح، ثم ستقام أولى المباريات بلقاء فريقي مكة المكرمة ومصر. وقد وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة لجميع الجماهير الرياضية لحضور منافسات هذه البطولة، حيث تمت تهيئة مدرجات الملعب الرئيسي الرديف لاحتضان الجماهير (أفراد - عائلات) بسعة 6 آلاف مقعد، إضافة إلى تخصيص فعاليات مصاحبة متنوعة، وسيكون دخول كافة الجماهير إلى الملعب مجاناً.وكانت الهيئة العامة للرياضة، بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خصصت جوائز مالية كبيرة للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.وستشهد البطولة حضور عدد كبير من الهواة من فرق الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك وجود عدد من المدربين العرب الذين يحملون سجلًا حافلًا في رياضة كرة القدم العربية، إضافة إلى مشاركة عدة فرق من أبرز فرق الأحياء بمختلف مناطق المملكة.