شدد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال زيارته مقر صحيفة «عكاظ» بجدة اليوم، على أهمية الإعلام ودوره في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية بإبراز الحقائق ودحض الأكاذيب، لا سيما التي تستهدف إثارة البلبلة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.وأشاد خلال لقائه الزميل جميل الذيابي وقيادات الصحيفة بأهمية الدور الذي تقوم به «عكاظ»، بصفتها صحيفة خليجية كبيرة من خلال حرصها على تبيان الحقيقة وتمثُلها قيم المهنة الأصيلة وميثاق الشرف الصحفي، وتطرق إلى عمق العلاقات السعودية الإماراتية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.ولفت إلى أن ما يجمع البلدين من علاقة راسخة الثوابت تنطلق من قاعدة صلبة لمصير مشترك، معتبراً أنها برهنت على ذلك في مواجهة التحديات التي بذلت فيها الأرواح الغالية دفاعا عن أمن الخليج واستقراره ومواجهة خطر الأعداء.وكشف الشيخ شخبوط إلى أن زيارته جاءت تقديراً لـ«عكاظ» ومصداقيتها وحضورها القوي والمؤثر على مستوى الإعلام العربي، وتصديها للكثير من الأخبار والتقارير المغلوطة وإبراز الحقيقة للناس.ورحب الزميل جميل الذيابي بالشيخ شخبوط في مقر «عكاظ»، مقدماً الشكر له على اختياره زيارتها وثقته بها، وتطرق إلى التأكيد على الشراكة المهنية بين الإعلامين السعودي والإماراتي، فيما يحقق المصداقية ويخدم القضايا السعودية والخليجية والإنسانية، وفضح زيف الأكاذيب الحاقدة والحملات المغرضة والتصدي لها بكل مهنية وبالأدلة والمصادر الموثوقة.وتجول الشيخ شخبوط داخل مبنى الصحيفة واطلع على آلية صدورها، وزار أقسامها التحريرية والفنية والمطابع والإستديوهات ومركز النشر الإلكتروني ومركز معلومات عكاظ.