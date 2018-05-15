دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الثلاثاء)، أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة الاتصالات السعودية STC بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعد هذا الإطلاق مرحلة أولية لتشغيل الخدمة خلال الفترة القادمة بعد توفر الأجهزة الخاصة باستخدامها في الأسواق العالمية، وذلك بالواجهة البحرية في الخبر.وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل أن إطلاق شبكة الجيل الخامس يعكس تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي في وطننا ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث تبذل الوزارة مع المشغلين بالمملكة، بدعم ومتابعة وتوجيه من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، جهوداً كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي لما فيه رفاه سكان المملكة وتيسير الخدمات لهم، وفق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.وأشار المهندس الكنهل إلى أن السبق في إطلاق أول شبكة في المنطقة تأكيد لتوجه المملكة نحو التحول الرقمي من خلال توفير أحدث التقنيات لضمان بنية تحتية متطورة تساهم بنجاح رؤية المملكة.من جهته، بين الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن انطلاقة شبكة 5G بدأت بتنفيذ وتشغيل عدد من الأبراج كمرحلة أولى في المنطقة الشرقية، كما ستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية حتى تتوفر الأجهزة الداعمة للتقنية خلال العام 2019.