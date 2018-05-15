صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتكليف الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بمهمات وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.ورفع الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة، سائلا الله عز وجل أن يكون على قدر تطلعات القيادة الرشيدة التي تولي منطقة مكة المكرمة غاية العناية والاهتمام.كما قدم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر؛ نظير توجيهاتهم ومتابعتهم لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وقاصديها وتحقيق التنمية فيها.واختتم الفالح حديثه بالدعاء أن يوفقه الله لشرف خدمة هذه المنطقة الغالية وساكنيها وزائريها.يشار إلى أن الدكتور هشام الفالح تقلد مناصب عدة في إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ كان وكيلا مساعدا للتنمية، ومن ثم مستشارا لأمير المنطقة ومشرفا عاما على وكالة الإمارة للشؤون التنموية والإدارة العامة للحج والعمرة، كما يشغل منصب أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إضافة لعضوية العديد من الجمعيات بالمنطقة.