قال مسؤولون ليبيون إن القوات التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر هاجمت أهدافاً للمعارضة بمدينة درنة في شرق البلاد اليوم (الثلاثاء)، باستخدام طائرات ومدفعية، وأنها سيطرت على صومعة للقمح، وقرى على مشارف المدينة.وكان هذا أول هجوم رئيسي منذ أن أعلن حفتر في الأسبوع الماضي إنه سيسيطر على آخر معقل للقوات المناوئة للجيش الليبي بقيادته في شرق البلاد.وحاصر الجيش مدينة درنة، الواقعة على الطريق الرئيسي الساحلي بين بنغازي ومصر، مهدداً ببدء عمليات برية هناك.وكان حفتر قد اقتصر هجومه على درنة في السابق على توجيه ضربات جوية وقصف مدفعي بين الحين والآخر.