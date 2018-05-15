أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، نجاح قواته في اعتقال 3 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها في مناطق مختلفة من باكستان، ضمن عملية «رد الفساد» التي يقودها الجيش لمكافحة الإرهاب الداخلي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن العمليات تم تنفيذها في مناطق بإقليمي البنجاب وبلوشستان بناءً على معلومات استخباراتية.وأضاف أن وحدات من القوات شبه العسكرية نفذت العمليات، وصادرت أيضاً من حوزة المعتقلين كمية من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية.