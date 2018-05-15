أعلن الديوان الملكي أن يوم غد الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان، وأن يوم الخميس 17 / 5 / 2018 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال لهذا اليوم.



وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء اليوم (الثلاثاء) التاسع والعشرين من شهر شعبان عام 1439هـ، واطلعت على ما وردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ المتضمن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤيته بعد غروب الشمس، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1439هـ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ وفي لفظ : ( فأكملوا عدت شعبان ثلاثين ) ، فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأربعاء 1 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 16 / 5 / 2018م هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1439هـ ، وأن يوم الخميس 2 / 9 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 17 / 5 / 2018م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ".



والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



حضر الجلسة، رئيس وأعضاء المحكمة العليا، الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان، أحمد بن حمد المزروع، محمد بن شريم الشعبي، سعد بن محمد الغامدي، أحمد بن مقبول حكمي، ورئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب.