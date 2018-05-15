نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله اليوم (الثلاثاء)، إنه إذا ثبت وجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع، فيجب على مفوضية الانتخابات إعادة فرز الأصوات في كل أنحاء البلاد.وقال العبادي إنه بعد الاتهامات بوجود تلاعب وأجهزة بها عيوب في محافظة كركوك بشمال العراق، يجب على مفوضية الانتخابات إجراء فرز يدوي جديد للأصوات هناك.ونقل التلفزيون عن العبادي قوله إنه إذا ثبت وجود أخطاء في كركوك يجب إعادة فرز الأصوات في كل أنحاء العراق.