كشف مصدران مطلعان لرويترز اليوم (الثلاثاء)، أن مجموعة سوفت بنك تخطط لفتح مكتب في السعودية؛ ما سيعزز أكثر علاقاتها مع المملكة.ولدى الشركة اليابانية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا علاقات وثيقة مع الرياض، بعد أن ساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق رؤية التابع لسوفت بنك البالغ حجمه 93 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم.وكانت «رويترز» نشرت أمس (الإثنين)، نقلا عن مصادر أن سوفت بنك وصندوق الثروة السيادي السعودي يجريان محادثات في مرحلة مبكرة مع بنوك بخصوص تمويل محتمل لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، والذي يشيد في المملكة.وفي قطاع التكنولوجيا، تجري أبل وأمازون محادثات بالفعل مع الرياض بشأن الحصول على تراخيص للاستثمار في السعودية، وفقا لما ذكرته رويترز في ديسمبر الماضي.وفي قطاع الخدمات المالية، يخطط جولدمان ساكس لتوسعة نشاطه في السعودية بعد أن سمح له بتداول الأسهم، في حين يدرس سيتي جروب الحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة.من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون اليوم (الثلاثاء):«إن صندوق رؤية ثانيا سيُؤسس في المستقبل القريب، وأن استثمار الصندوق الجديد قد يأتي من مستثمرين في الصندوق الأول أو من مؤسسات استثمارية».وأضاف خلال مؤتمر في طوكيو:«صندوق رؤية 2 سيأتي بكل تأكيد»، وتدشين الصندوق لن يكون في الأشهر الستة القادمة لكن في المستقبل القريب، ولكن قد يشهد الصندوق الجديد عودة لمستثمري الصندوق الأصلي الذي يضم صندوقي الثروة السياديين في السعودية وأبوظبي وشركة أبل وهون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، أعتقد أن شركاءنا الحاليين سعداء للغاية بما نحرزه من تقدم.