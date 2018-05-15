شدد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن تلافي أي عوائق قد تؤثر على سير المشاريع أو تؤخر إنجازها في مواعيدها المحددة، وذلك حرصاً على استفادة المواطنين مما تقدمه الدولة من مشاريع في الوقت المناسب، وذلك خلال ترؤسه اليوم (الثلاثاء)، اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشاريع، لمتابعة مستجدات وآلية العمل بإدارة التنمية المكانية وأولويات التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية، والمتمثلة في استعراض مبادرة الإدارة الحضرية.واستعرض الاجتماع أعمال إدارة التنمية المكانية واللجنة الخاصة التي تم تكوينها أخيرا، بغرض التنسيق بين جميع القطاعات والإدارات، فيما تم التطرق إلى الاستمارة الإلكترونية التي تم إرسالها إلى جميع القطاعات والإدارات المختصة التي تتضمن العديد من المعلومات والبيانات للاستفادة منها مستقبلا، فيما تم التأكيد على توفير جميع المعلومات وإتاحتها للجميع بغرض الاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة، بناءً على هذه المعلومات.وتطرق المجتمعون إلى العديد من الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنسيق المشاريع في المنطقة، والتي تتضمن تسهيل الإجراءات بين الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية بمشاركة الإدارات التنفيذية لكل جهاز والعمل من أجل إنجاز وتنسيق المشاريع المشتركة.من جهة ثانية، وقف المهندس الجبير، على سير العمل في مشروع طريق الأمير محمد بن فهد مع الخليفة علي بن أبي طالب، إذ اجتمع مع استشاري المشروع والشركة المنفذة، واستمع إلى شرح مؤجز عن مراحل سير المشروع ونسب الإنجاز والمراحل المتبقية منه، موجها بتسريع وتيرة العمل، مبينا أنه يتم التحضير لافتتاح جزء من المشروع متمثلا في طريق الخدمة منتصف شهر رمضان المبارك.