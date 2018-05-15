كرّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، 21 مشروعاً تقدم بها 20 جهة حكومية فازت في فروع جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية، جاء ذلك خلال الحفلة التي أقيمت بالمدينة الرقمية، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأكد وزير الاتصالات في كلمته أن الاحتفال يعد فرصة لاستعراض ما وصلت إليه السعودية في مسيرة التحول الرقمي، إلى جانب كونها فرصة لتكريم الجهود المتميزة في هذا المجال، مبيناً أن هذه الجهود كانت وراء التقدم الملحوظ والمستمر الذي حققته المملكة في التحول الرقمي. وأكد أن الجهود تهدف إلى إثراء حياة المواطن من خلال إيجاد خدمات تلامس حاجاته بمستوى عالٍ من الأداء، فضلاً عن رفع الكفاءة الرقمية للجهات الحكومية.ومن جانبه أوضح المشرف على الجائزة المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي العسيري، أن فروع الجائزة السبعة شهدت تنافساً كبيراً من قبل الجهات الحكومية، مؤكداً أن عدد المشاريع التي تقدمت للجنة التحكيم بلغ 191 مشروعاً حكومياً تقدمت بها نحو 56 جهة إلى جانب 32 مشاركة من الأفراد. وقال إن فروع جائزة الإنجاز هذا العام تتنوع في ما بينها لتشمل تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الوطني والتعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل والمشاركة المجتمعية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية والإسهام الإلكتروني للأفراد والريادة الإلكترونية.الفائزون- وزارة التعليم عن خدمة (عين)- الحج ( التعاقد الإلكتروني)- جامعة الملك عبدالعزيز( القبول الإلكتروني)- وزارة التجارة (خدمة أسس شركتك)- هيئة المدن الصناعية (طلب أرض)- هيئة السياحة (تراخيص المعارض)- وزارة العدل (المحاكمة عن بعد)- هيئة الاستثمار (إصدار الترخيص الذكي)- وزارة الخدمة المدنية (نظام تحقيق الخدمة)- وزارة الخارجية (صوت المستفيد)- أمانة الرياض (خدمة فكرة)- جامعة الملك خالد (صوت المستفيد)- الأمن العام (كلنا أمن)- مؤسسة التأمينات تطبيق (تأميناتي)- الهيئة العامة للأرصاد (تطبيق أرصاد).- باسم عودة البلادي (عوافي)- هيفاء عبدالله آل ذيبان (مدد).- هيئة السياحة (التحول السابع للتعاملات)- جامعة الملك سعود- حرس الحدود- الهلال الأحمر- جامعة القصيم