عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في مقرها بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، اللقاء التعريفي الأول بين الأجهزة الرقابية والقضائية للإدارات النسائية بعنوان «هدف مشترك واختصاصات متكاملة».وافتتحت مديرة الإدارة النسائية في الهيئة الدكتورة رقية بنت صالح الطويان اللقاء الذي حضره ممثلات الأقسام النسوية في النيابة العامة، وديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة العدل.وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً عن نزاهة واختصاصاتها وآليات التنفيذ، وبعد ذلك قدمت كل جهة عرضها لشرح الاختصاصات وآليات التنفيذ. ويهدف اللقاء إلى بناء وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارات النسائية في الجهات الرقابية وجهات التحقيق والقضاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.