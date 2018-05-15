رفع وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ لحرصهما الدائم على تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم.ونوه عظوم خلال حفلة أقيمت بمناسبة تسلم وزارة الشؤون الدينية التونسية 2000 نسخة من المصحف المبارك من سفارة المملكة بتونس اليوم (الثلاثاء)، بما تقدمه حكومة المملكة من جهود كبيرة لخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى أن هذه الكمية من المصاحف الجديدة تترجم عمق العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين.من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، أن هذه النسخ من المصحف الكريم تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بطباعة المصحف وتوزيعه على مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن السفارة دأبت في كل عام على توزيع نسخ من المصاحف على المساجد والمراكز الإسلامية في تونس.