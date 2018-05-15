نظمت الأندية الطلابية في جامعات غرب ولاية بنسلفانيا بدعم الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا حفلة للمبتعثين الخريجين في مدينة بيتسبيرغ باستضافة جامعة دوكين.وشارك في الحفلة رؤساء جامعات دوكين وكلية لاروش وعدد من ممثلي رؤساء جامعات كارنيجي ميلون وجامعة بيتسبيرغ وجامعة بوينت بارك وجامعة روبرت موريس، إضافة إلى ضيف الشرف رئيس الوفد السعودي المشارك في المسابقة العالمية IntellSEF الدكتور عبدالرحمن القويزاني المشرف العام على المسابقات في موهبة.وتضمنت الحفلة التي حظيت بإقبال كثيف من الطلاب العديد من الفقرات أهمها كلمة رئيس جامعة دوكين ألقاها نيابة عنه نائبه الدكتور فرايزل والذي تطرق في كلمته إلى مواضيع عديدة، أهمها رؤية السعودية 2030، وأهمية مساهمة الخريجين والخريجات في تحقيق رؤية السعودية 2030.