أصدرت قوات أمن العمرة تعليمات إرشادية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان، تناولت فيها إرشادات الحركة بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، وطريقة تنظيم نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام.وأوضحت قيادات أمن العمرة في مطوية إرشادية، أن الإقبال الكبير لأداء العمرة، والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان يؤدي إلى ارتفاع في كثافة حركة المركبات والمشاة على الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، مما يقتضي تخصيص الطرق بالمنطقة المركزية خلال أوقات الصلوات لحركة المشاة ومنع المركبات من استخدامها، وتنظيم نقل المعتمرين إلى المسجد الحرام باستخدام وسائل النقل العام.ونوهت تعليمات خطة تنظيم المرور خلال شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة، إلى أنه بإمكان المعتمرين القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة استخدام حافلات النقل العام من المطار إلى محطات النقل العام المحيطة بالحرم، أو استخدام سيارات الأجرة إلى أقرب موقع للحرم، وفق ما تسمح به كثافة حركة المشاة، وأكدت إلزام المركبات التي يقودها أشخاص يرتدون ملابس الإحرام بالوقوف في مواقف السيارات على مداخل العاصمة المقدسة واستخدام وسائل النقل العام منها، وتمكين المركبات التي يقودها أشخاص غير محرمين بالتوجه إلى مواقف السيارات داخل العاصمة المقدسة، إذ تم تخصيص 13 موقفا لسيارات المعتمرين، 8 منها داخل العاصمة المقدسة و5 مواقف على الطرق المؤدية لها، ويتم تسيير رحلات بحافلات النقل العام منها إلى 7 محطات للنقل العام بالمنطقة المحيطة بالمسجد، إضافة إلى تخصيص محطتين للنقل العام الترددي لخدمة نزلاء الدور السكنية بالعاصمة المقدسة.ودعت تعليمات قوات أمن العمرة، إلى مراعاة كثافة قاصدي المسجد الحرام باستخدام الممرات المخصصة لحركة المشاة بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية، وعدم عرقلة حركة السير عليها، مؤكدة أهمية أداء الصلوات في المواقع المخصصة، وعدم إعاقة أداء نسك العمرة بافتراش صحن المطاف لأداء صلوات التراويح والتهجد، إذ سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين، كما حثت تعليمات قوات أمن العمرة على أهمية التزام الراغبين في تقبيل الحجر الأسود بالهدوء والتقيد بتنظيم الأدوار وعدم تخطي حق الآخرين.وأكدت تعليمات قوات أمن العمرة، الالتزام بالأنظمة التي تحظر حمل أو إدخال الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها إلى المسجد الحرام وساحاته، أو القيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة المعتمرين والمصلين، أو على سلامتهم، أو على متطلبات تسهيل وتيسير أداء الطواف والسعي والصلاة، أو حمل الأمتعة الشخصية أو تعليقها على نوافذ المسجد الحرام، أو استخدام الدراجات النارية في ساحات المسجد الحرام.