تجمع نحو 30 متظاهراً إيرانياً اليوم (الثلاثاء) في بروكسل، للاحتجاج على الاجتماع المقرر بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظرائه الأوروبيين.واجتمع ظريف مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني صباح اليوم قبيل اجتماع آخر مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.وقالت إحدى منظمي الاحتجاج، وتدعى فيروز ماهفي، إنه يجب منع إيران من صنع صواريخ باليستية ويجب ألا تصبح نووية أبداً. مضيفة بأن الاتحاد الأوروبي يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويصرون فقط على قضاياهم الخاصة.