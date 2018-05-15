أكد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أن اختيار العاصمة السعودية الرياض، عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 / 2019 خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت الأسبوع الماضي بمقر أمانة جامعة الدول العربية بالقاهرة، يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، وما قطعه الإعلام في المملكة العربية السعودية من تطور، وتحقيقه لنجاحات تقنية ومهنية.وقال المدير العام لـ «يونا» عيسى خيره روبله، في بيان صدر اليوم ( الثلاثاء): «إن الإعلام السعودي يتمتع بتاريخ حافل من الإنجازات على اختلاف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، نجح خلاله في ترسيخ أقدامه بقوة في منطقة الشرق الأوسط وفي العالمين العربي والإسلامي والدولي».وأشاد بالكوادر الإعلامية السعودية المميزة سواء في مجال الكتابة الصحفية أو في مجال الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية، مشيداً بما يتمتعون به من مصداقية عالية وسمعة طيبة وقدرة كبيرة على خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.