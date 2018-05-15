قال وزير بريطاني إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تظهر فهماً أكبر للأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في انتقاد واضح لأقوى حلفاء بريطانيا.وأدلى وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية أليستير بيرت بالتصريحات، خلال جلسة بالبرلمان اليوم (الثلاثاء) بشأن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، ومقتل عشرات الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة أمس (الإثنين).وقال بيرت: «ستظل الولايات المتحدة جزءاً محورياً... لكنها تحتاج لإدراك أكبر لبعض القضايا الكامنة».وعارضت بريطانيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، شأنها شأن كل الدول الأخرى وخصوصا معظم الحلفاء الغربيين.وخلال جلسة البرلمان البريطاني، ندد الكثير من النواب باستخدام إسرائيل الذخيرة الحية ضد المحتجين الفلسطينيين، ووجه بعضهم انتقادات قوية للسياسة الأمريكية وقالوا إنه ينبغي إلغاء زيارة ترمب لبريطانيا المقررة في يوليو.ورفض بيرت الفكرة ولكنه اقترح أن تسعى لندن لنقل رسالة انتقاد إلى واشنطن.